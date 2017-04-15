Системы оповещения при ЧС проверят в Хабаровске

В четверг, 20 апреля в Хабаровске пройдет проверка систем оповещения о чрезвычайных ситуациях — в городе прозвучат сирены, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Информация о сигнале «Внимание всем» пройдет по всем центральным телеканалам и в радиоэфире.

Сигнал прозвучит в 11:40. Горожанам рекомендуют сохранять спокойствие, а также включить радио и телевизоры для прослушивания сообщения.