Системы оповещения при ЧС проверят в Хабаровске
Одновременно сработают все сирены, установленные в краевом центре.
Одновременно сработают все сирены, установленные в краевом центре.
В четверг, 20 апреля в Хабаровске пройдет проверка систем оповещения о чрезвычайных ситуациях — в городе прозвучат сирены, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Информация о сигнале «Внимание всем» пройдет по всем центральным телеканалам и в радиоэфире.
Сигнал прозвучит в 11:40. Горожанам рекомендуют сохранять спокойствие, а также включить радио и телевизоры для прослушивания сообщения.