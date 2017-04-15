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14:41 (мск), источник: СуперОмск

Потепление в Омске сменится снегом

В целом в Росгидромете прогнозируют погоду в рамках климатической нормы для этого региона.

Первые дни тепла в Омске могут вновь уйти под натиском циклона, что обернется похолоданием и, возможно, осадками в виде снега.

Если в с субботу, 15 апреля, в области потеплеет +18 градусов т будет солнечно, то уже в воскресенье температура опустится до +13 и пойдет дождь в сопровождении сильного ветра.

В понедельник территория Омской области окажется в тылу циклона с прохладной воздушной массой. По прогнозам Обь-Иртышского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в понедельник понизится, местами пройдут осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха в первый рабочий день составит +6…+11 °C.

Со вторник вновь потеплеет до +17 градусов.

В целом в Росгидромете прогнозируют погоду в рамках климатической нормы для этого региона.

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