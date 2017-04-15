Потепление в Омске сменится снегом
В целом в Росгидромете прогнозируют погоду в рамках климатической нормы для этого региона.
В целом в Росгидромете прогнозируют погоду в рамках климатической нормы для этого региона.
Первые дни тепла в Омске могут вновь уйти под натиском циклона, что обернется похолоданием и, возможно, осадками в виде снега.
Если в с субботу, 15 апреля, в области потеплеет +18 градусов т будет солнечно, то уже в воскресенье температура опустится до +13 и пойдет дождь в сопровождении сильного ветра.
В понедельник территория Омской области окажется в тылу циклона с прохладной воздушной массой. По прогнозам
Со вторник вновь потеплеет до +17 градусов.
В целом в Росгидромете прогнозируют погоду в рамках климатической нормы для этого региона.