Потепление в Омске сменится снегом

Первые дни тепла в Омске могут вновь уйти под натиском циклона, что обернется похолоданием и, возможно, осадками в виде снега.

Если в с субботу, 15 апреля, в области потеплеет +18 градусов т будет солнечно, то уже в воскресенье температура опустится до +13 и пойдет дождь в сопровождении сильного ветра.

В понедельник территория Омской области окажется в тылу циклона с прохладной воздушной массой. По прогнозам Обь-Иртышского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в понедельник понизится, местами пройдут осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха в первый рабочий день составит +6…+11 °C.

Со вторник вновь потеплеет до +17 градусов.

В целом в Росгидромете прогнозируют погоду в рамках климатической нормы для этого региона.