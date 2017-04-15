В ЮКО сельчане возмущены тем, что их землю чиновники передали другим хозяевам
В Сарыагашском районе ЮКО чиновники раздали землю, выданную сельчанам на 49 лет, передает Оtyrar.kz.
В Сарыагашском районе ЮКО чиновники раздали землю, выданную сельчанам на 49 лет, передает Оtyrar.kz.
Юристы земкома мотивируют подобное решение тем, что разыскать этих сельчан не представлялось возможным.
По информации издания, практически все население села занимается животноводством. Пастбищные земли, площадью 6000 гектаров сельчане получили
Чтобы защитить свою землю, пишет издание, люди обращались в различные инстанции, вот только результата никакого. Сельчане возмущены и не намерены сдаваться.
«Мы и метра земли не отдадим. Когда мы к акиму района обратились с нашей проблемой, он обещал, что все рассудит закон. А прокурор и вовсе сбежал!» — рассказывают сельчане.
Люди, которые на протяжении нескольких десятилетий занимались животноводством, 10 лет назад узнали, что у пастбищ имеются владельцы. Для чабанов, которые всю жизнь пасли скот на этих землях, такое заявление стало громом среди ясного неба.
«Мы ведь живем за счет скота. Молодежь вся в городе, непонятно чем занимается, а мы внуков растим. И что делать?
Чиновники в курсе проблем сельчан. Эта проблема, говорят они, началась не вчера и не сегодня. Прошло уже несколько судов. Причем, суд первой инстанции постановил вернуть землю людям. Но областной суд постановление Сарыагашского райсуда отменил и решил в пользу второй стороны. А юрист управления земельных отношений говорит — всему виной кампания по легализации.
«Тогда земля выдавалась не на основе Земельного кодекса, а на основании Закона о земле. А с 2007 года эти земли внесены в электронную карту.
Жители, которые очень дорожат своей землей, утверждают — ни о каком оповещении не слышали. Более того, новоявленные владельцы не заявляли свои прав на землю до сегодняшнего дня. А половину от 6000 гектаров чиновники продали обманным путем, говорят люди.
Сейчас жители Майбулака содержат около 150 голов КРС, 5000 МРС. Люди, которые так и не нашли правды — ни у местных чиновников, ни в Нур Отане, обратились с жалобой в генеральную прокуратуру.