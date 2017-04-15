В ЮКО сельчане возмущены тем, что их землю чиновники передали другим хозяевам

«Мы и метра земли не отдадим. Когда мы к акиму района обратились с нашей проблемой, он обещал, что все рассудит закон. А прокурор и вовсе сбежал!» — рассказывают сельчане.

Чтобы защитить свою землю, пишет издание, люди обращались в различные инстанции, вот только результата никакого. Сельчане возмущены и не намерены сдаваться.

По информации издания, практически все население села занимается животноводством. Пастбищные земли, площадью 6000 гектаров сельчане получили когда-то в долгосрочную аренду на 49 лет. 97 семей здесь пасут свой скот. Сегодня майбулакцы не то, что увеличить поголовье скота, не могут его просто вывести пастись. Люди говорят — всю землю районный акимат раздал непонятно кому.

Люди, которые на протяжении нескольких десятилетий занимались животноводством, 10 лет назад узнали, что у пастбищ имеются владельцы. Для чабанов, которые всю жизнь пасли скот на этих землях, такое заявление стало громом среди ясного неба.

«Мы ведь живем за счет скота. Молодежь вся в городе, непонятно чем занимается, а мы внуков растим. И что делать? Что-нибудь сажать не можем — воды поливной нет и как будем теперь жить?!» — жительница села Улжан Берикбаева.

Чиновники в курсе проблем сельчан. Эта проблема, говорят они, началась не вчера и не сегодня. Прошло уже несколько судов. Причем, суд первой инстанции постановил вернуть землю людям. Но областной суд постановление Сарыагашского райсуда отменил и решил в пользу второй стороны. А юрист управления земельных отношений говорит — всему виной кампания по легализации.

«Тогда земля выдавалась не на основе Земельного кодекса, а на основании Закона о земле. А с 2007 года эти земли внесены в электронную карту. Тогда-то они и были переданы по решению акимата Сарыагашского района другому кооперативу. Тогда половина земельного акта была утеряна и мы через СМИ оповещали всех, имеющих отношение к этой земле о необходимости прийти и привести в порядок документы, но никто так и не пришел», — поясняет юрист Дархан Мухамедиев.

Жители, которые очень дорожат своей землей, утверждают — ни о каком оповещении не слышали. Более того, новоявленные владельцы не заявляли свои прав на землю до сегодняшнего дня. А половину от 6000 гектаров чиновники продали обманным путем, говорят люди.

Сейчас жители Майбулака содержат около 150 голов КРС, 5000 МРС. Люди, которые так и не нашли правды — ни у местных чиновников, ни в Нур Отане, обратились с жалобой в генеральную прокуратуру.