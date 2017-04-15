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07:23 (мск), источник: Tengrinews

В судьбу больной многодетной женщины из Шымкента вмешалась Тамара Дуйсенова

В судьбу Дильбар Куттыбай, матери пятерых детей, которые собирали пакеты, чтобы прокормить себя и больную мать, вмешалась министр труда и социальной защиты Казахстана Тамара Дуйсенова, сообщает tvk-uko.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщает телеканал, в Шымкенте больную раком женщину, проживающую в хибаре с пятью сыновьями, обеспечили должными денежными пособиями.

«98173 тенге отныне будут составлять социальные выплаты Дильбар Куттыбай. После ряда публикаций и выхода новостного сюжета, про несчастную активно заговорили в социальных сетях. Однако, ни чиновники, ни специалисты СОБЕСА на новость о женщине, состоящей на учете в онкодиспансере с диагнозом рак шейки матки 2 стадии, при этом не имеющей инвалидности никак не отреагировали. И лишь сегодня поступила информация о том, что по поручению министра труда и соцзащиты Тамары Дуйсеновой, Дильбар в оперативном порядке была присвоена инвалидность 2 группы на один год», — сообщает TVK.

Кроме того, как отмечается, от Комитета труда, социальной защиты и миграции в акимат Южно-Казахстанской области было направлено письмо с просьбой оказать содействие в предоставлении Дильбар Куттыбай дополнительной социальной поддержки. Однако, как призналась по телефону многодетная мать, никакой информации и уж тем более поддержки от акимата к ней не поступало.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пятеро детей собирают пакеты, чтобы прокормить тяжело больную мать в Шымкенте. Жительница Шымкента Дильбар Куттыбай — обладательница почетной медали «Кумис алка». Четыре года назад скончался ее муж, и с тех пор она сама воспитывает шестерых детей. Недавно многодетная мать узнала, что больна онкологией. Однако денег на лечение нет.

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