Уголовное дело экс-директора Приморского театра оперы и балета довели до суда

Как рассказали в Генпрокуратуре, Лубченко, по версии следствия, с декабря 2014 по апрель 2015 года заключал фиктивные контракты, в том числе на поставку светового оборудования. Кроме того, на деньги театра он приобретал для никак не связанных с прямыми обязанностями поездок авиабилеты в бизнес-класс.

В результате бюджету Приморья, финансировавшему театр, причинен ущерб порядка 2,5 млн рублей. В ходе предварительного следствия Лубченко добровольно возместил 686 тыс. рублей.

ИА Дейта, не раз писавшее о «деле Лубченко», намерено самым пристальным образом следить за ходом судебных слушаний и информировать своих читателей.

Вилитари Филатов.