Движение транспорта в Хабаровске изменится во время проведения репетиций парада Победы

С конца апреля в Хабаровске начнется подготовка к параду Победы. Из-за прохождения военной техники схема движения и стоянки транспорта в краевом центре временно изменится, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

26 апреля и 4 мая 2017 года с 17:00 до 22:30 во время проведения на площади имени Ленина тренировок парадных расчетов войск Хабаровского гарнизона будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улице Пушкина от Уссурийского бульвара до улицы Карла Маркса; улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского.

26 апреля и 4 мая с 17:00 до 23:00 запрещена стоянка транспортных средств на улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; улице Пушкина от Уссурийского бульвара до улицы Карла Маркса; Уссурийском бульваре от улицы Пушкина до улицы Дикопольцева.

28 апреля и 2 мая с 17:00 до 23:00, 6 мая с 8:00 до 14:00 во время проведения на площади имени Ленина тренировок парадных расчетов с привлечением механизированной колонны и генеральной репетиции военного парада будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара (четная сторона).

28 апреля и 2 мая с 17:00 до 23:00, 6 мая с 5:00 до 14:00 запрещена стоянка транспортных средств в местах концентрации механизированных колонн по улице Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Ленина; улице Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Ленина; улице Ленина (нечетная сторона) от улицы Ленинградской до улицы Пушкина; улице Павловича от переулка Облачного до улицы Гамарника; улице Гамарника от улицы Павловича до улицы Слободской; улице Слободской от улицы Гамарника до улицы Ленина; улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара; Уссурийскому бульвару от улицы Пушкина до улицы Дикопольцева; Амурскому бульвару (четная сторона) от улицы Пушкина до улицы Дикопольцева.

Во время проведения тренировок парадных расчетов войск Хабаровского гарнизона и генеральной репетиции парада на площади имени Ленина возможна временная приостановка движения транспорта общего пользования. Схемы движения маршрутов общественного транспорта меняться не будут.