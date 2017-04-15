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08:14 (мск), источник: Sputnik.by

Киев готовится к «Евровидению»: остался месяц до конкурса

МИНСК, 14 апр — Sputnik. За месяц до «Евровидения» в украинской столице продолжается активная подготовка к финалу международного песенного конкурса, сообщает РИА Новости Украина.

Источник: Sputnik.by

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве 9—13 мая текущего года. Беларусь на конкурсе представит группа Naviband с песней на белорусском языке «Гісторыя майго жыцця».

Самая маленькая сцена

Как отметил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, в Международном выставочном центре Киева уже монтируют сцену. Опубликовал он в социальной сети и соответствующие фотографии.

Выставочный центр, в котором в мае пройдет «Евровидение», вмещает в себя в зависимости от декораций от восьми до 15 тысяч человек. Таким образом, в нынешнем году конкурс состоится на самой маленькой площадке за последние несколько лет.

В городе поставят семь тысяч камер

«На базе городского дата-центра у нас развернута система видеонаблюдения, которая дает возможность подключить до 11 тысяч камер… На данный момент у нас установлены около 4 тысяч видеокамер… Мы проводим работу, чтобы подключить к нашей системе посторонние камеры, которые находятся, например, на торговых центрах, аптеках, банках и других частных учреждениях. Около 7 тысяч камер будут наблюдать за ситуацией», — поделился подробностями подготовки к конкурсу пресс-секретарь киевской мэрии Юрий Назаров.

Всего на локациях проведения конкурса будут установлены 250 обзорных камер и 50 роботизированных.

На главной локации — Международном выставочном центре будут установлены 115 камер видеонаблюдения. Всего же в городе планируется задействовать около десяти тысяч сотрудников правоохранительных органов.

«Евровидение» без алкоголя

Киевская полиция предложила ограничить на время проведения конкурса продажу алкогольных напитков около связанных с «Евровидением» площадок. Инициативу поддержали и некоторые представители городских властей.

В частности, запрет на алкоголь будет действовать на Крещатике, а также территории Международного выставочного центра, где и будут происходить основные мероприятия «Евровидения».

Участников стало меньше

Если еще неделю назад у «Евровидения-2017» было 43 участника, однако теперь их будет лишь 42.

Подготовка к конкурсу «Евровидение-2017» сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну после выступлений в Крыму, который Киев считает своей территорией.

Европейский вещательный союз (EBU) предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом. В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а Первый канал принял решение отказаться от трансляции «Евровидения — 2017».

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Финал конкурса пройдет в Киеве 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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