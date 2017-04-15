Киев готовится к «Евровидению»: остался месяц до конкурса
МИНСК, 14 апр — Sputnik. За месяц до «Евровидения» в украинской столице продолжается активная подготовка к финалу международного песенного конкурса, сообщает РИА Новости Украина.
МИНСК, 14 апр — Sputnik. За месяц до «Евровидения» в украинской столице продолжается активная подготовка к финалу международного песенного конкурса, сообщает РИА Новости Украина.
«Евровидение-2017» пройдет в Киеве
Самая маленькая сцена
Как отметил
Выставочный центр, в котором в мае пройдет «Евровидение», вмещает в себя в зависимости от декораций от восьми до 15 тысяч человек. Таким образом, в нынешнем году конкурс состоится на самой маленькой площадке за последние несколько лет.
В городе поставят семь тысяч камер
«На базе городского
Всего на локациях проведения конкурса будут установлены 250 обзорных камер и 50 роботизированных.
На главной локации — Международном выставочном центре будут установлены 115 камер видеонаблюдения. Всего же в городе планируется задействовать около десяти тысяч сотрудников правоохранительных органов.
«Евровидение» без алкоголя
Киевская полиция предложила ограничить на время проведения конкурса продажу алкогольных напитков около связанных с «Евровидением» площадок. Инициативу поддержали и некоторые представители городских властей.
В частности, запрет на алкоголь будет действовать на Крещатике, а также территории Международного выставочного центра, где и будут происходить основные мероприятия «Евровидения».
Участников стало меньше
Если еще неделю назад у «Евровидения-2017» было 43 участника, однако теперь их будет лишь 42.
Подготовка к конкурсу «Евровидение-2017» сопровождалась скандалом
Европейский вещательный союз (EBU) предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом. В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а Первый канал принял решение отказаться от трансляции «Евровидения — 2017».
Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Финал конкурса пройдет в Киеве 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.