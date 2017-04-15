В Индии прооперировали ребенка, родившегося с восемью конечностями
КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В Индии успешно прооперировали семимесячного ребенка из Ирака, который родился с восемью конечностями, сообщает в субботу издание Hindu.
КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В Индии успешно прооперировали семимесячного ребенка из Ирака, который родился с восемью конечностями, сообщает в субботу издание Hindu.
Лечение проходило в госпитале Джайпи в городе Ноида делийской агломерации. Доктора называют недуг ребенка, которого зовут Карам, полимелия. Лечение Карама проходило в три этапа: сначала были удалены лишние ноги, затем доктора проводили операции над
«Когда Карама принесли в госпиталь в первый раз, ему было всего две недели и его состояние было критическим. После оценки его состояния и анализа факторов риска мы решили оперировать его в несколько этапов», — заявил представитель госпиталя, доктор Гаурав Ратхоре.
Доктора не просто удаляли лишние органы, но корректировали физиологические недостатки, развившиеся
Доктора заявляют, что Карам быстро восстанавливается после операции и уже в понедельник сможет отправиться домой в Ирак.