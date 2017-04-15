Оксана Марченко покидает «Х-Фактор»

На своей странице в Facebook она сообщила о том, что покидает проект «Х-Фактор».

Стоит отметить, что на протяжении всех семи сезонов шоу Марченко была его бессменной ведущей.

«Грядущее Воскресение Христово приносит и в мою жизнь большие изменения… Я с огромной благодарностью прощаюсь с любимым “Х-Фактором” и бесконечно благодарю своих коллег, профессионалов — телевизионщиков, с которыми мне посчастливилось работать. Я с огромной любовью буду вспоминать наших потрясающих участников, которые навсегда останутся в моем сердце», — поделилась телеведущая.

Также она добавила, что начинает работать над новым телевизионным проектом, который считает большим творческим этапом своей жизни.