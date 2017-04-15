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10:26 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье может появиться больше кадетских классов

Вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи краевые власти и парламентарии обсудили на комитете по социальной политике Законодательного Собрания.

«Наша цель — определить конечный результат, которого мы хотим достичь. Сейчас разрабатывается краевая программа по патриотическому воспитанию молодежи, создан профильный Совет, в который вошли ветераны, представители воинских структур и общественности. Объем работы серьезный, как и само направление», — отметил директор департамента внутренней политики Павел Ясевич.

Руководитель ведомства подчеркнул, важно, чтобы основы патриотического воспитания закладывались со школьной скамьи.

«Я считаю, что этот вопрос должен стать приоритетным при формировании образовательной программы», — добавил Павел Ясевич.

Одним из самых успешных учебных учреждений края, занимающихся патриотическим воспитанием, была признана школа № 18 города Артема. Здесь воспитывают кадетов, применяя нестандартные подходы к работе с детьми.

По словам Игоря Чемериса, за последние годы в Приморье повышен престиж военных учреждений.

«В школах с курсантскими классами появились очереди. Та же история и в военных колледжах, и университетах. Это говорит о том, что нам нужно всерьез задуматься над открытием новых кадетских классов в общеобразовательных учреждениях», — отметил он.

Парламентарий предложил краевым властям поработать над этими вопросами и дать свои предложения губернатору Приморья и депутатам Законодательного Собрания.

Напомним, государственная краевая программа по патриотическому воспитанию молодежи будет представлена к 1 июля 2017 года.

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