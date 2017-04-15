Стало известно, куда и почему едут приморцы в поисках лучшей доли

По данным Приморскстата, число прибывших в край из других регионов России, в 2016 году составило 20, 8 тысяч человек, из них на постоянное место жительства приехали 5,8 тысячи человек. Уехало в другие регионы страны 25,3 тысячи человек, из них зарегистрировались на постоянное жительство 10,2 тысячи человек. Общий миграционный отток населения в 2016 году составил 4,5 тысячи человек, что на 14,3 процента меньше, чем в 2015 году.

Жители Приморья чаще всего уезжают в другие регионы Дальнего Востока (в 2016 году их выбрали 35 процентов покинувших край), в Центральный (17 процентов), Северо-Западный (13 процентов), Южный (12 процентов) и Сибирский (12 процентов) федеральные округа. Приезжают в край на постоянное место жительство в основном из субъектов Сибирского (17 процентов от общего числа прибывших) и Дальневосточного (42 процента) федеральных округов.

Дальневосточники приезжают на постоянное место жительства в Приморье в основном переселенцы из Хабаровского края (в 2016 году они составили 50 процентов от всех прибывших в край из ДФО), но и уезжают приморцы тоже в Хабаровский край (53 процента всех уехавших из края в другие регионы ДФО).

Основными причинами смены места жительства приморцы в возрасте 14 лет и старше называли обстоятельства личного и семейного характера — 33 процента, возвращение к прежнему месту жительства после временного отсутствия — 30 процентов, смена и поиск работы — 11 процентов, в связи с учёбой переехали еще восемь процентов. Эти же причины переезда были основными и у прибывающих в край (28, 36, 17 и девять процентов соответственно).

Самым мобильным неизменно является население в трудоспособном возрасте: мужчины 16−59 лет и женщины от 16 до 54 лет. С 2012 по 2016 годы из Приморья уехали в другие регионы страны 99,1 тысяч человек трудоспособного возраста. Наибольшая миграционная активность свойственна молодым людям в возрасте 20−30 лет. Это молодежь, которая получает образование, начинает работать, ищет лучшее место для карьеры, заводит семью.

Анна Иваницына.