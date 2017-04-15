Севастополь получил пять новых автобусов

Севастопольское предприятие «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова» получило в подарок пять новых низкопольных автобусов и модернизированный силами работников на предприятии троллейбус, который может ходить вне сети.

— Предприятие модернизируется и становится комбинированным: перевозка пассажиров будет осуществляться и на автобусах. Машины оснащены современной техникой и отвечают всем требованиям, имеют системы кондиционирования, видеонаблюдения, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Надеемся, что севастопольцы новый транспорт оценят по достоинству, — сказал во время презентации заместитель врио губернатора Владимир Базаров.

Стоит отметить, что данные автобусы будут осуществлять перевозки по социальным маршрутам. В то время, как в Севастополе произошло подорожание проезда в маршрутках до 18−20 рублей, проезд на новых автобусах составит 15 рублей.