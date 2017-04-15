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10:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

Самолет Ту-144 «переехал» к зданию КНИТУ-КАИ на Четаева

Воздушное судно перевезли из Авиастроительного в Ново-Савиновский район Казани за шесть часов.

Основную часть самолета Ту-144 сегодня ночью перевезли из Авиастроительного района Казани на территорию второго здания КНИТУ (КАИ) имени А. Н. Туполева, расположенного по улице Четаева. Долгое время борт находился возле 6-го здания вуза по улице Дементьева.

Напомним, что вчера днем проводились подготовительные работы для передислокации машины. На площадке работала погрузочная техника.

Ту-144 — советский сверхзвуковой пассажирский самолет, первый и один из двух в мире тип сверхзвукового авиалайнера, который использовался в гражданской авиации для коммерческих перевозок. Ведущим конструктором по самолету был назначен Алексей Туполев, разработка двигателя поручалась ОКБ Николая Кузнецова. 22 июня 1966 года был утвержден макет самолета, 9 октября 1968 года завершилась постройка первого прототипа. 31 декабря 1968 года опытный сверхзвуковой самолет совершил первый полет. Первый серийный Ту-144 был собран весной 1971 года в Жуковском. В 1972 году началось производство на Воронежском авиазаводе. Всего было создано 16 самолетов.

Ту-144 находится в Казани 31 год. В 1985 году КАИ было присвоено имя Андрея Николаевича Туполева, поэтому один из самолетов был передан Казанскому авиационному институту. В мае 1985 года Ту-144 последний раз приземлился на аэродроме 22-го завода (сегодня это Казанский авиационный завод им. Горбунова).

Стоит отметить, что о возможном перемещении превращенного в памятник самолета говорилось еще в 2013 году. В ноябре 2016 года ко второму зданию КНИТУ-КАИ были перевезены носовая часть, крылья и двигатели самолета.

«Мы работаем над этим проектом два года. Он очень сложный. Машина стоит уже достаточно долгое время и давно не производится серийно, частично утеряна конструкторская документация, поэтому было не очень просто ее разобрать. Это — сложнейшее техническое устройство. Трудности возникли, когда мы пытались отсоединить киль, крылья не отстыковывались. Совсем недавно были сложности с разборкой шасси и т. д. Но это все рабочие моменты, которые мы преодолели», — рассказал журналистам ректор Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева — КАИ Альберт Гильмутдинов.

В том, что проект не так прост для реализации, представители СМИ смогли убедиться лично. Для того чтобы вывезти самолет с его месторасположения на проезжую часть дороги, ушло более часа. Само мероприятие началось в 1.00. Предварительно были обесточены троллейбусные провода и спецтехникой подняты выше обычного положения. Водителю транспорта, перевозящему такой массивный груз, далеко не с первого раза удалось совершить поворот. Но находящийся на площадке проректор по научной и инновационной деятельности КНИТУ-КАИ Сергей Михайлов заверил: «Здесь работают профессионалы».

Чтобы доставить историческую машину до ул. Четаева, самолет провезли по улицам Дементьева, Миля, Амирхана (авторынок), Чуйкова (горбольница № 7), мимо Kazan-Arena и КАИ-Олимпа. В результате борт «прибыл» до места около 7 утра.

«Выбрана площадка между вторым и восьмым корпусами университета, посчитали, что это самое правильное место для этого самолета. На обоих зданиях — герб университета в виде распахнутых крыльев, а между корпусами — самолет. Нам показалось, что это красиво», — пояснил ректор вуза.

«Мы уверены, что когда Ту-144 будет красиво стоять между нашими зданиями, — это будет жемчужина столицы Татарстана. Поверьте, люди будут приезжать в Казань, чтобы посмотреть тысячелетний Кремль и Ту-144», — добавил он.

Альберт Гильмутдинов признался, что «проект не самый дешевый». «Уже сейчас в этот проект вложено немалое число миллионов. Не только один КНИТУ-КАИ его реализовывал. Строительные установки самолета подготовил и подарил наш Гипронииавиапром, Казанский авиационный завод взял на себя огромные затраты по разборке и последующей сборке самолета, они даже пригласили бригаду из Жуковского. И наш университет много вложил в подготовку инфраструктуры, бетонирование площадки, мы забивали сваи — опоры на 12 м. По перевозке нас поддержала республика. Лично Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов выделил из своего резервного фонда 3 млн рублей на его перевозку», — поделился он.

По словам ректора КНИТУ-КАИ, пока реализуется только первая часть проекта. Второй этап — создание в 2018 году внутри самолета интерактивного музея для детей. «Воздушное судно будем монтировать на месте. Его нужно будет покрасить, красиво изнутри отделать, оснастить интерактивными комплексами. И уже будем думать, где найти на это деньги. Естественно, Министерство образования и науки России в стороне не останется, мы в этом уверены. Называлась сумма 30 млн рублей, когда мы договаривались с предыдущим министром (Дмитрий Ливанов — прим. Т-и). Идея в Минобрнауки РФ очень понравилась, они сказали, что если мы самолет поставим, то они окажут полную поддержку на его оснащение и создание музейного комплекса. Но сейчас у нас новый министр, будем этот вопрос ставить еще раз», — проинформировал он журналистов.

Альберт Гильмутдинов также отметил, что 11 мая университету исполняется 85 лет. «В этот день борт будет стоять в нашем кампусе. Да он не будет покрашен, может, будет немного чумазенький, но мы восстановим ее первозданную красоту», — заверил он.

Проректор Сергей Михайлов уточнил, что у самолета для удобства перевозки были сняты два полукрыла, четыре двигателя, носовая часть, оперение, шасси. К слову, машина в полной сборке весит почти 100 лет. «Это те части, которые составили разгрузку до 50 т. Снизилась высота самолета и его вес. Если бы мы его не разбирали, то требовалось бы большое число съема коммуникаций на пути следования. Это трудоемко и очень затратно», — подчеркнул он, заметив, что маршрут передвижения разрабатывался достаточно долго.

Ректор добавил, что для погрузки самолета был задействован 120-тонный кран.

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