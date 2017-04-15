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10:36 (мск), источник: УНИАН

На границе при попытке попасть в РФ выявили «без вести пропавшую» 14-летнюю девочку из Киевщины

В Сумской области правоохранители обнаружили 14-летнюю беглянку из Киевской области.

Источник: УНИАН

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, девочку задержали на одном из пропускных пунктов Белопольского района при попытке пересечь границу.

В частности, как отмечается в сообщении, 14 апреля от пограничников в Белопольское отделение полиции поступила информация о том, что через пункт пропуска через государственную границу пытается перейти несовершеннолетняя девушка, у которой нет ни одного документа. Сама «путешественница» утверждала, что она является гражданкой другого государства, и сейчас направляется домой.

Работники Белопольского отделения полиции, которые забрали и опросили девочку, выяснили, что она объявлена в розыск Броварским отделом полиции Киевской области как без вести пропавшая.

По данным правоохранителей, родителям беглянки уже сообщено о его местонахождении, и они уже выехали в Сумскую область, чтобы забрать дочь домой. До этого времени она будет находиться под полицейской опекой, отмечается в сообщении.

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