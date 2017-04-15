Синоптики предупреждают о заморозках и порывах ветра в Украине

«Важно! Предупреждение о заморозках. По данным Укргидрометцентра, 16 апреля в большинстве областей Левобережья на почве заморозки 0−5°. Ночью 17 апреля в западных, большинстве северных, Киевской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0−5°», — говорится в сообщении.

Также, по данным синоптиков, украинцам следует ожидать порывы ветра в субботу. «В ближайший час с удержанием до конца суток 15 апреля порывы ветра 15−20 м/с», — доложили в ведомстве.

Там также предупредили о сохранении лавинной опасности в Карпатах. «16 апреля, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень)», — отметили в ГСЧС.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в Киеве ожидается снижение температуры воздуха до 0−5 градусов ночью 17 апреля 2017 года.