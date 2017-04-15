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10:44 (мск), источник: РБК - Украина

Синоптики предупреждают о заморозках и порывах ветра в Украине

Украинские синоптики предупреждают о заморозках на левобережной Украине в течение 16—17 апреля 2017 года. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Агентство «Москва»

«Важно! Предупреждение о заморозках. По данным Укргидрометцентра, 16 апреля в большинстве областей Левобережья на почве заморозки 0−5°. Ночью 17 апреля в западных, большинстве северных, Киевской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0−5°», — говорится в сообщении.

Также, по данным синоптиков, украинцам следует ожидать порывы ветра в субботу. «В ближайший час с удержанием до конца суток 15 апреля порывы ветра 15−20 м/с», — доложили в ведомстве.

Там также предупредили о сохранении лавинной опасности в Карпатах. «16 апреля, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень)», — отметили в ГСЧС.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в Киеве ожидается снижение температуры воздуха до 0−5 градусов ночью 17 апреля 2017 года.

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