Синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху
Пасха в этом году ожидается теплой, но дождливой.
Пасха в этом году ожидается теплой, но дождливой.
Как передают синоптики, предстоящей ночью столбики термометров опустятся до плюс восьми градусов. Сегодня же вечером пройдут кратковременные дожди.
Осадки ожидаются и завтра. В центральных районах страны температурный максимум составит 15 градусов выше ноля, на юге до плюс 20.
На следующей неделе столбики термометров не поднимутся выше 16 градусов, дожди возможны до четверга.