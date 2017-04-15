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10:58 (мск), источник: Publika.md

Синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху

Пасха в этом году ожидается теплой, но дождливой.

Источник: Publika.md

Как передают синоптики, предстоящей ночью столбики термометров опустятся до плюс восьми градусов. Сегодня же вечером пройдут кратковременные дожди.

Осадки ожидаются и завтра. В центральных районах страны температурный максимум составит 15 градусов выше ноля, на юге до плюс 20.

На следующей неделе столбики термометров не поднимутся выше 16 градусов, дожди возможны до четверга.

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