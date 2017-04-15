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11:57 (мск), источник: PROUFU.ru

В южной части Уфы срочно возводят противопаводковую дамбу

В Кировским районе Уфы активно идет строительство временной противопаводковой дамбы в микрорайоне Кузнецовский затон. Об этом сообщили в администрации города.

По данным мэрии, в том же районе проводится отсыпка низких участков, для этого доставлено более 800 кубометров земли. В целом будет укреплено таким образом 800 метров берега.

Напомним, что в этом году предполагается высокий паводок — вода поднимется на 1−2 метра выше, чем в предыдущие годы. По прогнозам Башгидромета, уровень воды в реке Белой возле Кузнецовского затона может превысить 850 см.

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