В южной части Уфы срочно возводят противопаводковую дамбу

По данным мэрии, в том же районе проводится отсыпка низких участков, для этого доставлено более 800 кубометров земли. В целом будет укреплено таким образом 800 метров берега.

Напомним, что в этом году предполагается высокий паводок — вода поднимется на 1−2 метра выше, чем в предыдущие годы. По прогнозам Башгидромета, уровень воды в реке Белой возле Кузнецовского затона может превысить 850 см.