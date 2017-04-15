Как будет работать общественный транспорт на Пасху

А маршрутки — ещё дольше, в зависимости от пассажиропотока. График работы общественного транспорта изменится и на Радоницу.

Власти увеличат число автобусов, следующих по маршруту «C» и «D». Они будут курсировать до кладбища Святого Лазаря. От цирка туда будет ездить 27 автобус, а также 126-ой, 132, 134, 154, 162, 180, 184 и 189 маршрут.