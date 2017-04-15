Накануне в столице включили праздничное освещение

Накануне муниципальные власти включили на улицах праздничное освещение. Как и в предыдущие годы, в сквере Кафедрального собора установили декоративные украшения — зайцев, ангелов и пасхальные яйца, состоящие из тысяч лампочек.

Жители столицы воспользовались возможностью и сфотографировались с пасхальными украшениями.

«Я на днях приехал из-за границы и мне нравится, что к пасхальным праздникам город так красиво украсили. Сфотографируемся с другом и возле пасхального яйца, и возле зайца».

Больше всех обрадовались дети.

«Очень красиво. Им, конечно, всё нравится, они так рады».

«Мне нравятся зайцы. Сделала уже пять фотографий».

«В канун пасхальных праздников мы зажгли композицию, состоящую из 45 декоративных украшений. Они у нас не первый год, перед праздниками все проверяем, чтобы все лампочки горели», — сказал главный инженер «Lumteh» Анатолий Апарату.

Любоваться светящимися пасхальными украшениями можно будет до 24 апреля.

«Всем светлой Пасхи и здоровья».