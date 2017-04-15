В Уфе ради Пасхального крестного хода перекроют улицы

Ограничения движения транспорта будут действовать с 20.00 сегодняшнего вечера и до 7.00 завтрашнего утра. Они коснутся следующих участков улиц, прилегающих к православным храмам Уфы:
улица Дюртюлинская от улицы Новороссийская;.
улица Ферина на участке от бульвара Баландина до улицы Глинки;.
съезд к Никольскому храму от улицы Касимовская;.
улица Бехтерева на участке от улицы Менделеева до улицы Пирогова;.
улица Айская — улица Кирова, улица Кирова — улица Крестьянская, улица Ветошникова;.
улица Посадская на участке от улицы Мингажева до улицы Коммунистическая;.
улица Октябрьской Революции на участке от дома № 48 до дома № 34 по улице Октябрьской Революции; улица Новомостовая на участке от улицы Пушкина до улицы Октябрьской Революции;.
улица Архитектурная на участке от улицы Маяковского до улицы Победы и проезд от улицы Калинина до улицы Архитектурная;.
улица Маяковского от улицы Архитектурная до улицы Калинина;.
улица Кемеровская от дома № 79 до дома № 87;.
бульвар Саид-Галеева на участке от улицы Комсомольская до кинотеатра «Искра»; улица Рехмукова от улицы Комсомольская;.
участок дороги от улицы Б. Бикбая до улицы Ю. Гагарина.
Автомобилистов попросили заранее планировать маршрут своего движения.