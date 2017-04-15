В Уфе ради Пасхального крестного хода перекроют улицы

Ограничения движения транспорта будут действовать с 20.00 сегодняшнего вечера и до 7.00 завтрашнего утра. Они коснутся следующих участков улиц, прилегающих к православным храмам Уфы:

улица Дюртюлинская от улицы Новороссийская;.

улица Ферина на участке от бульвара Баландина до улицы Глинки;.

съезд к Никольскому храму от улицы Касимовская;.

улица Бехтерева на участке от улицы Менделеева до улицы Пирогова;.

улица Айская — улица Кирова, улица Кирова — улица Крестьянская, улица Ветошникова;.

улица Посадская на участке от улицы Мингажева до улицы Коммунистическая;.

улица Октябрьской Революции на участке от дома № 48 до дома № 34 по улице Октябрьской Революции; улица Новомостовая на участке от улицы Пушкина до улицы Октябрьской Революции;.

улица Архитектурная на участке от улицы Маяковского до улицы Победы и проезд от улицы Калинина до улицы Архитектурная;.

улица Маяковского от улицы Архитектурная до улицы Калинина;.

улица Кемеровская от дома № 79 до дома № 87;.

бульвар Саид-Галеева на участке от улицы Комсомольская до кинотеатра «Искра»; улица Рехмукова от улицы Комсомольская;.

участок дороги от улицы Б. Бикбая до улицы Ю. Гагарина.

Автомобилистов попросили заранее планировать маршрут своего движения.