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14:27 (мск), источник: СуперОмск

Родственники пострадавших в столкновении автобуса и поезда под Нововаршавкой не получат компенсаций

Страховщики не будут выплачивать никаких компенсаций пострадавшим детям и родственникам погибших в жуткой аварии в Нововаршавском районе.

Оказалось, что микроавтобус, развороченный товарняком, не был застрахован.

«Школьный автобус, который столкнулся с грузовым поездом под Омском, не был застрахован по договору страхования ответственности перевозчика перед пассажирами. По этой причине граждане не получат компенсации. Мы знаем, что некоторые школы добровольно страхуют ответственность за причинение вреда ученикам при перевозке, но это скорее исключение из правила», — сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Напомним, школьники из села Новороссийка ехали в село Победа на учебу. После уроков их повезли обратно в Новороссийку. На пересечении автодороги и железнодорожных путей водитель школьной «ГАЗели» допустил столкновение с грузовым поездом. Учитель, сопровождавший детей, и водитель погибли.

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