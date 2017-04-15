Светлое Христово Воскресение отметят в Краснодаре с размахом 16 апреля

В Краснодаре 16 апреля пройдут праздничные мероприятия, посвященные Светлому Христову Воскресению. В этот день на Пушкинской площади состоится концерт с участием творческих коллективов Кубани. Для горожан выступят кукольные театры, развернется ярмарка-выставка декоративно-прикладного искусства, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В 12 часов праздник откроется выступлением Кубанского казачьего хора. Затем на сцену выйдут ансамбль казачьей песни «Криница», вокально-хореографический ансамбль «Русь» из города Владимир, а также артисты Краснодарской краевой филармонии.

Кроме того, в рамках праздничных мероприятий студенты Краснодарского художественного училища проведут на Пушкинской площади открытый пленэр. Здесь же развернется выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и народных ремесел, будут работать анимационные площадки для детей с традиционными играми и забавами. Возле музея им. Коваленко можно будет посмотреть представления кукольных театров.

Праздник продолжится до 18 часов, сообщили в региональном министерстве культуры.