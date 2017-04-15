Светлое Христово Воскресение отметят в Краснодаре с размахом 16 апреля
Для жителей и гостей кубанской столицы подготовлено множество мероприятий.
Для жителей и гостей кубанской столицы подготовлено множество мероприятий.
В Краснодаре 16 апреля пройдут праздничные мероприятия, посвященные Светлому Христову Воскресению. В этот день на Пушкинской площади состоится концерт с участием творческих коллективов Кубани. Для горожан выступят кукольные театры, развернется
В 12 часов праздник откроется выступлением Кубанского казачьего хора. Затем на сцену выйдут ансамбль казачьей песни «Криница»,
Кроме того, в рамках праздничных мероприятий студенты Краснодарского художественного училища проведут на Пушкинской площади открытый пленэр. Здесь же развернется
Праздник продолжится до 18 часов, сообщили в региональном министерстве культуры.