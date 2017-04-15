Закрыты дороги из-за паводков в трех регионах Казахстана

Сегодня, 15.04.2017 года, в ВКО в связи с паводковой ситуацией сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» км. 8−166 (размыв на 27 км.). Объезд участка осуществляется через областную автодорогу «Семей-Карауыл».

В ЮКО по той же причине действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км. 2217−2235 (мост на 2229 км.) Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через р. Арысь. Объезд участка осуществляется через с. Тамерлановка.

В Карагандинской области в связи с паводковой ситуацией ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодорогах: «Акчатау-Агадырь» км. 90−195 (размыв дорожного полотна км. 166+750 м.) — объезд осуществляется по маршруту «Караганда-Аксу-Аюлы-Агадырь»; «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17−217 (переливы на км. 43,141, 169, 174, 178), участок от г. Караганда до г. Каркаралинск; «Бастау-Актау-Темиртау» км. 1−12, участок от с. Бастау до п. Актау (перелив на км.11).

Как отметили в Казахавтодоре, на участках, подвергшихся воздействию паводков, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки. Организовано круглосуточное дежурство.