С Курского вокзала в Москве эвакуировали более 300 человек
С Курского вокзала в Москве эвакуировали более 300 пассажиров
С Курского вокзала в Москве эвакуировали более 300 пассажиров
По его словам, бесхозную сумку обнаружили в камере хранения на цокольном этаже здания вокзала. «В настоящее время проходят проверочные мероприятия, предусмотренные в таких случаях», — отметил он.
Ранее, 6 апреля, из здания Казанского вокзала в Москве эвакуировали более 1 тыс. человек
Позднее информацию об обнаружении подозрительного предмета подтвердила РБК представитель управления МВД на транспорте по ЦФО Мария Дедова. «Оказалось, это сумка с личными вещами, которую сейчас сдали в камеру невостребованного багажа», — отметила она.