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12:19 (мск), источник: РБК

С Курского вокзала в Москве эвакуировали более 300 человек

С Курского вокзала в Москве эвакуировали более 300 пассажиров из-за бесхозной сумки. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По его словам, бесхозную сумку обнаружили в камере хранения на цокольном этаже здания вокзала. «В настоящее время проходят проверочные мероприятия, предусмотренные в таких случаях», — отметил он.

Ранее, 6 апреля, из здания Казанского вокзала в Москве эвакуировали более 1 тыс. человек из-за обнаружения подозрительного предмета, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, бесхозный предмет был обнаружен около касс дальнего следования.

Позднее информацию об обнаружении подозрительного предмета подтвердила РБК представитель управления МВД на транспорте по ЦФО Мария Дедова. «Оказалось, это сумка с личными вещами, которую сейчас сдали в камеру невостребованного багажа», — отметила она.

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