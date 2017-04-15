Исследователи разрушили миф о злых мачехах

Команда ученых из Университета Атабаски считают, что мнение общества о том, что все злые мачехи — заблуждение. Исследователи выяснили, что повторный брак одного из родителей помогает нормализовать атмосферу в семье после развода. По их словам, миф о злых мачехах укоренился в мнении людей после «Золушки» Шарля Перро.

Ученые проанализировали десятки статей о разводах и семейных конфликтах. В статьях рассматривались 115000 случаев разводов в Великобритании с участием 95000 детей в возрасте до 16 лет.

Развод был связан с эмоциональными, поведенческими и психологическими проблемами у детей. Они страдали расстройством сна, демонстрировали агрессивность и обидчивость, успеваемость в школе у них ухудшалась.

Почти все мачехи, участвующие в исследовании, сообщали, что не чувствовали на себе большую ответственность и старались как можно теплее относиться к ребенку, заменяя мать.