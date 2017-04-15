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13:10 (мск), источник: Индикатор

Исследователи разрушили миф о злых мачехах

Канадские исследователи в своей обзорной статье сообщают, что мачехи в реальной жизни не похожи не злых персонажей из детских сказок, они как раз наоборот помогают детям прийти в норму после развода. Исследователи представили свою работу в журнале Journal of Divorce and Remarriage.

Источник: РИА "Новости"

Команда ученых из Университета Атабаски считают, что мнение общества о том, что все злые мачехи — заблуждение. Исследователи выяснили, что повторный брак одного из родителей помогает нормализовать атмосферу в семье после развода. По их словам, миф о злых мачехах укоренился в мнении людей после «Золушки» Шарля Перро.

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Ученые проанализировали десятки статей о разводах и семейных конфликтах. В статьях рассматривались 115000 случаев разводов в Великобритании с участием 95000 детей в возрасте до 16 лет.

Развод был связан с эмоциональными, поведенческими и психологическими проблемами у детей. Они страдали расстройством сна, демонстрировали агрессивность и обидчивость, успеваемость в школе у них ухудшалась.

Почти все мачехи, участвующие в исследовании, сообщали, что не чувствовали на себе большую ответственность и старались как можно теплее относиться к ребенку, заменяя мать.

Ученые уверены, что мачехи существенно помогают детям преодолеть некоторые из негативных последствий развода
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