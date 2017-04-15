Трамваи в Краснодаре будут после ремонта «громыхать» по рельсам гораздо тише

Некоторые краснодарские трамваи после сезонного ремонта трамвайного полотна будут В этом году часть традиционных стыков трамвайных рельсов, которые при проезде электротранспорта издают громкий звук, заменят специальными температурными компенсаторами. Для охвата всей трамвайной сети города требуется установить 434 температурных компенсатора и провести сварку почти трех тысяч трамвайных стыков. Производство компенсаторов налажено на базе «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» (КТТУ), сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«В феврале 2017 года в МУП «КТТУ» стартовал очередной сезон капитальных и текущих ремонтов трамвайного полотна. Работы будут производиться в ночное время, чтобы не прерывать движение трамваев по своим маршрутам.

В этом году особый акцент будет сделан на установку специальных температурных компенсаторов на рельсовом полотне, которые заменят традиционные стыки трамвайных рельсов. Это позволит соблюсти все технические требования, связанные с обеспечением безопасности движения в летний период, когда рельсы подвергаются температурному расширению, а также уменьшить уровень шума, возникающий при проезде трамвайных стыков.