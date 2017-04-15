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15:06 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Трамваи в Краснодаре будут после ремонта «громыхать» по рельсам гораздо тише

Это позволят сделать специальные температурные компенсаторы на рельсовом полотне, которые заменят традиционные стыки трамвайных рельсов.

Некоторые краснодарские трамваи после сезонного ремонта трамвайного полотна будут В этом году часть традиционных стыков трамвайных рельсов, которые при проезде электротранспорта издают громкий звук, заменят специальными температурными компенсаторами. Для охвата всей трамвайной сети города требуется установить 434 температурных компенсатора и провести сварку почти трех тысяч трамвайных стыков. Производство компенсаторов налажено на базе «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» (КТТУ), сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«В феврале 2017 года в МУП «КТТУ» стартовал очередной сезон капитальных и текущих ремонтов трамвайного полотна. Работы будут производиться в ночное время, чтобы не прерывать движение трамваев по своим маршрутам.

В этом году особый акцент будет сделан на установку специальных температурных компенсаторов на рельсовом полотне, которые заменят традиционные стыки трамвайных рельсов. Это позволит соблюсти все технические требования, связанные с обеспечением безопасности движения в летний период, когда рельсы подвергаются температурному расширению, а также уменьшить уровень шума, возникающий при проезде трамвайных стыков.

До конца 2017 года планируется установить 46 температурных компенсаторов. Для охвата всей трамвайной сети города их потребуется 434 штуки. Это позволит создать условия для бесшумного движения подвижного состава и увеличения эксплуатационной скорости трамваев, что, в свою очередь, повысит комфорт поездки для пассажиров, — сообщает пресс-служба МУП КТТУ.

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