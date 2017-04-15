Ученые назвали самые полезные и вредные напитки для спортсменов
Специалисты рассказали, что во время занятий спортом не все напитки одинаково эффективны.
Специалисты рассказали, что во время занятий спортом не все напитки одинаково эффективны.
Ученые проанализировали воздействие каждого напитка на организм и пришли к выводу, что самым полезным напитком является обычная вода. Именно ее необходимо употреблять тем, кто занимается спортом.
По данным научного издания ToDay News Ufa, исследование проводили специалисты в области спортивной медицины.
По их словам, для многих спортсменов важно наличие добавок сахара и соли. Спортивные напитки способны частично восстанавливать энергию, затраченную во время тренировки. Но у этих напитков есть свои последствия, так как жидкости с сахарными добавками могут привести к проблеме с весом, поставить под угрозу строение зубов.
Энергетические напитки содержат кофеин,
А вот вода — наилучшее решение для спортсмена. Она поможет восстановиться организму и не имеет побочных эффектов.