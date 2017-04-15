Ученые назвали самые полезные и вредные напитки для спортсменов

Ученые проанализировали воздействие каждого напитка на организм и пришли к выводу, что самым полезным напитком является обычная вода. Именно ее необходимо употреблять тем, кто занимается спортом.

По данным научного издания ToDay News Ufa, исследование проводили специалисты в области спортивной медицины.

По их словам, для многих спортсменов важно наличие добавок сахара и соли. Спортивные напитки способны частично восстанавливать энергию, затраченную во время тренировки. Но у этих напитков есть свои последствия, так как жидкости с сахарными добавками могут привести к проблеме с весом, поставить под угрозу строение зубов.

Энергетические напитки содержат кофеин, из-за чего способны вызывать аритмию, расстройство желудка, головные боли, пишет ren.tv.

А вот вода — наилучшее решение для спортсмена. Она поможет восстановиться организму и не имеет побочных эффектов.