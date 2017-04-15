Благодатный огонь впервые доставят в США

«Впервые планируется доставить эту святыню в США, и уже получено разрешение на провоз лампады с благодатным огнем на борту самолета», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе фонда.

Частицы огня также передадут в несколько десятков городов России, в том числе в Крым, а также в Баку, Ригу, Таллин и Лондон.

Принесение благодатного огня в пределы Русской церкви, в том числе к патриаршему пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, осуществляется в рамках многолетней программы Фонда Андрея Первозванного «Просите мира Иерусалиму». Важной составляющей этой инициативы является молитва о мире на Святой Земле, которую совершает российская делегация с патриархом Иерусалимским.

Схождение благодатного огня происходит в Великую субботу в храме Гроба Господня в ходе специального богослужения. Одним из первых это событие описал русский монах Даниил, совершивший паломничество на Святую Землю в начале XII века.

Огонь сходит в возведенной в 1810 году часовне (кувуклии) над местом погребения Христа. Незадолго до Пасхи, которую в этом году христиане всего мира отмечают 16 апреля, была завершена первая за 200 лет реставрация Гроба Господня.