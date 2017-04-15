В Челябинске состоялся митинг против строительства Томинского ГОКа
В Челябинске прошел очередной митинг против строительства Томинского
В Челябинске прошел очередной митинг против строительства Томинского
Несмотря на дождливую погоду, мероприятие собрало, судя по опубликованным в Сети видео, несколько сотен участников. На митинге появился и приехавший открывать свой Штаб в Челябинске Алексей Навальный. При этом участники мероприятия отмечают, что
Напомним, что проектная документация Томинского ГОКа прошла обязательную государственную экологическую и градостроительную экспертизу, что говорит о его полном соответствии законодательству и безопасности. Реализация проекта будет способствовать развитию региона и отрасли. Проект реализует Русская медная компания (РМК).