В Челябинске состоялся митинг против строительства Томинского ГОКа

Несмотря на дождливую погоду, мероприятие собрало, судя по опубликованным в Сети видео, несколько сотен участников. На митинге появился и приехавший открывать свой Штаб в Челябинске Алексей Навальный. При этом участники мероприятия отмечают, что из-за громких возгласов и криков «уходи», слова оппозиционера было трудно расслышать. Ранее на встрече с волонтерами Навальный высказался против строительства ГОКа и призвал собравшихся поддержать любых политиков, которые будут выступать против создания предприятия.

Напомним, что проектная документация Томинского ГОКа прошла обязательную государственную экологическую и градостроительную экспертизу, что говорит о его полном соответствии законодательству и безопасности. Реализация проекта будет способствовать развитию региона и отрасли. Проект реализует Русская медная компания (РМК).