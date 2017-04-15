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21:47 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске состоялся митинг против строительства Томинского ГОКа

В Челябинске прошел очередной митинг против строительства Томинского горно-обогатительного комбината в Сосновском районе Челябинской области. Мероприятие прошло в сквере у ДК Колющенко.

Несмотря на дождливую погоду, мероприятие собрало, судя по опубликованным в Сети видео, несколько сотен участников. На митинге появился и приехавший открывать свой Штаб в Челябинске Алексей Навальный. При этом участники мероприятия отмечают, что из-за громких возгласов и криков «уходи», слова оппозиционера было трудно расслышать. Ранее на встрече с волонтерами Навальный высказался против строительства ГОКа и призвал собравшихся поддержать любых политиков, которые будут выступать против создания предприятия.

Напомним, что проектная документация Томинского ГОКа прошла обязательную государственную экологическую и градостроительную экспертизу, что говорит о его полном соответствии законодательству и безопасности. Реализация проекта будет способствовать развитию региона и отрасли. Проект реализует Русская медная компания (РМК).

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