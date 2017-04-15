О сильном ветре предупредили синоптики Татарстана
Ночью и утром 16 апреля местами по республике и в столице на дорогах возможно образование гололедицы.
Ночью и утром 16 апреля местами по республике и в столице на дорогах возможно образование гололедицы.
Предупреждение об интенсивности метеорологических явлений распространили сегодня синоптики Татарстана. Они будут действовать с 18.00 15 апреля до 18.00 16 апреля.
Как сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, 16 апреля местами по Татарстану и в Казани ожидается сильный
По информации Гидрометцентра РТ, ночью и утром 16 апреля местами по республике и в столице на дорогах возможно образование гололедицы.