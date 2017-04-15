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16:27 (мск), источник: РИА Крым

От Саши с Настей до Азимхана с Мумине: как крымчане называли своих детей в марте

В марте отделы ЗАГС зарегистрировали в Республике Крым отделами рождение 1861 ребенка, в том числе 959 девочек и 902 мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции РК. За месяц в Крыму на свет появилось 16 двоен.

По данным ведомства, лидером среди новорожденных традиционно стал Симферополь, где в марте на свет появилось 484 малыша. На втором месте оказался Симферопольский район (165 новорожденных), на третьем — Ялта (121). Далее следуют Бахчисарай, где зарегистрировано рождение 109 малышей, Керчь — 106, Евпатория и Феодосия — по 97, Джанкой — 93, Красногвардейский район — 85.

В прошлом месяце крымчане чаще всего давали своим новорожденным мальчикам такие имена, как Даниил, Семен, Арсен, Александр, Дмитрий, Максим, Артем, Шевкет, Абдурахман, Иван, Илья, Глеб и Артур. В то же время распространенными девичьими именами стали Ксения, Анна, Виктория, Мелек, София, Анастасия, Мария, Алиса, Ева, Вероника, Карина и Елизавета.

Также крымчане давали своим детям редкие имена. Так, в Симферополе среди мальчиков в марте на свет появились Алистарх, Симеон и Христофор, в Керчи — Султан и Платон, в Джанкое — Добрыня, Азимхан, в Евпатории — Патрик, в Черноморском районе — Авраам и Демир, а в Белогорском районе — Мидат.

Девочкам же редко в прошлом месяце присваивали такие имена, как: Афина, Алисия — в Симферополе, Аниса и Царина — в Ялте, Любодара, Люси и Серафима — в Евпатории, Сумайя — в Судаке, Дамира, Деллия, Мумине и Николь — в Бахчисарайском районе.

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