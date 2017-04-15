Канадка бросила бойфренда, чтобы ездить по миру на мотоцикле
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На подвиги 30-летней канадки обратил внимание Mashable. Мисурелли ведет блоги в соцсетях под псевдонимом Alaska Moto Girl. В прошлом году она рассталась со своим парнем, который планировал поездку на мотоцикле из Аляски в Аргентину.
Когда девушка спросила его, может ли она присоединиться, он ответил, что это «мужское путешествие», которое станет «слишком опасным и тяжелым» для нее.
Мисурелли решила, что ни один мужчина не достоин лишать ее увлекательного приключения, поэтому рассталась с бойфрендом, продала почти все свое имущество, взяла в дорогу минимум вещей, уселась на мотоцикл и рванула в Аргентину.
«Многие считают, что я богата. Но это не так. У меня нет дома и имущества. Я взяла все свои накопления и продала почти все свои вещи. Удивительно, как мало нам на самом деле нужно в жизни», — говорит Никки.
За шесть месяцев в поездке она побывала в девяти странах, включая Италию, Испанию, Францию, Португалию, Австрию, Словению и Марокко.
Путешественница между поездками работает неполный рабочий день за минимальную зарплату, иногда она спит, где придется, например, в автомобильном тоннеле в Италии.
Никки счастлива и считает, что ее пример может вдохновить и других женщин, которым нужны путешествия «для себя».
Мисурелли не планирует останавливаться. В ближайшее время она собирается найти подработку в Америке или Австралии, чтобы вернуться на дорогу: «Жить и путешествовать не всегда легко, но я вижу, что это делает меня физически выносливой и расширяет кругозор. Я больше узнаю о себе и о других людях».
О своих поездках Никки рассказывает в Facebook и Instagram.