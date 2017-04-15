В крымском сафари-парке «Тайган» львов выпустили из вольеров
Крымский
Крымский
Львы провели в обособленных вольерах всю зиму, поэтому в первые часы на свободе начали делить территорию и еду, среди самцов началась конкуренция за роль вожака. Все это сопровождалось стычками и звериным ревом. Зрители могли наблюдать за происходящим с обзорных мостов, проложенных по территории парка. Их общая длина более 1 километра.
«Тайган» открыл свой пятый сезон традиционным выпуском десятков львов на просторы
По его словам, на открытие сезона приехали лучшие ученики крымских школ, а также около тысячи экскурсоводов и туроператоров. «Сегодня достаточно насыщенная программа, которая будет включать в себя концерты, чаепитие, круглые столы по различным крымским темам. У нас в парке сегодня царит праздничная атмосфера. Очень хочется надеяться, что пятый сезон будет спокойным и состоится, что нам удастся решить проблемы с водой и поставками мяса», — сказал Зубков.
Директор зверинца подчеркнул, что популяция львов в