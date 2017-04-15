Балтфлот получил новые ракетные комплексы

Об этом сообщили в пресс-службе флота, отметив, что на следующей неделе в Калининграде состоятся первые совместные тренировки пеших парадных расчетов и боевой техники. Всего в мероприятии будет задействовано более 50 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота, сообщили на Балтфлоте.

Комплекс «Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров и поражения надводных кораблей различных классов и типов, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет. Ракета имеет загоризонтную дальность стрельбы, передает «Интерфакс».