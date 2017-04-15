Балтфлот получил новые ракетные комплексы
Балтфлот получил на вооружение новые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», которые будут представлены на Параде Победы.
Балтфлот получил на вооружение новые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», которые будут представлены на Параде Победы.
Об этом сообщили в
Комплекс «Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров и поражения надводных кораблей различных классов и типов, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет. Ракета имеет загоризонтную дальность стрельбы, передает «Интерфакс».