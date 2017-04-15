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21:16 (мск), источник: Вести - Калининград

Балтфлот получил новые ракетные комплексы

Балтфлот получил на вооружение новые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», которые будут представлены на Параде Победы.

Об этом сообщили в пресс-службе флота, отметив, что на следующей неделе в Калининграде состоятся первые совместные тренировки пеших парадных расчетов и боевой техники. Всего в мероприятии будет задействовано более 50 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота, сообщили на Балтфлоте.

Комплекс «Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров и поражения надводных кораблей различных классов и типов, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет. Ракета имеет загоризонтную дальность стрельбы, передает «Интерфакс».

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