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15:04 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Более 10 тысяч детей-сирот поправят здоровье в санаториях и лагерях Кубани

Оздоровительные процедуры они смогут пройти по шести профилям заболеваний.

Более 10 тысяч кубанских детей, нуждающихся в поддержке государства, поправят свое здоровье в санаторно-курортных учреждениях и лагерях Краснодарского края. Там им готовы предоставить лечение по шести профилям заболеваний. Средства на оздоровление детей выделяются по государственной программе «Дети Кубани», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой пресс-службу администрации Краснодарского края.

«Оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства, проводится по государственной программе «Дети Кубани».

Загородные оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации и бальнеолечебницы ежегодно посещают около 4000 детей. На эти цели из краевой казны каждый год расходуется свыше 90 млн рублей, сообщили в краевом министерстве труда и социального развития.

Оздоровительные процедуры по шести профилям заболеваний проводятся в кубанских санаторно-курортных организациях и лагерях.

Всего в текущем году планируется оздоровить более 10 тысяч детей, — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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