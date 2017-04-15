Более 10 тысяч детей-сирот поправят здоровье в санаториях и лагерях Кубани
Оздоровительные процедуры они смогут пройти по шести профилям заболеваний.
Оздоровительные процедуры они смогут пройти по шести профилям заболеваний.
Более 10 тысяч кубанских детей, нуждающихся в поддержке государства, поправят свое здоровье в
«Оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства, проводится по государственной программе «Дети Кубани».
Загородные оздоровительные лагеря,
Оздоровительные процедуры по шести профилям заболеваний проводятся в кубанских
Всего в текущем году планируется оздоровить более 10 тысяч детей, — сообщает