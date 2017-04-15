Более 10 тысяч детей-сирот поправят здоровье в санаториях и лагерях Кубани

Более 10 тысяч кубанских детей, нуждающихся в поддержке государства, поправят свое здоровье в санаторно-курортных учреждениях и лагерях Краснодарского края. Там им готовы предоставить лечение по шести профилям заболеваний. Средства на оздоровление детей выделяются по государственной программе «Дети Кубани», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой пресс-службу администрации Краснодарского края.

«Оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства, проводится по государственной программе «Дети Кубани».

Загородные оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации и бальнеолечебницы ежегодно посещают около 4000 детей. На эти цели из краевой казны каждый год расходуется свыше 90 млн рублей, сообщили в краевом министерстве труда и социального развития.

Оздоровительные процедуры по шести профилям заболеваний проводятся в кубанских санаторно-курортных организациях и лагерях.