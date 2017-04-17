Ученые выяснили, почему «болезнь белых пятен» спасает от рака кожи
Американские медики выяснили, почему люди с витилиго способны эффективней противостоять раку кожи.
Американские медики выяснили, почему люди с витилиго способны эффективней противостоять раку кожи.
Исследование опубликовано в журнале Science Immunology.
Витилиго — это аутоиммунное заболевание, сопровождающееся нарушение пигментации. У больных на отдельных участках кожи исчезает пигмент меланин. В результате на теле появляются белые пятна. Предыдущие исследования показали, что люди с меланомой, страдающие одновременно витилиго, имеют большие шансы победить рак. Теперь ученые из Дартмутской медицинской школы выяснили, почему так происходит.
Оказалось, что иммунные клетки —
Исследование проводилось только на мышах, но ученые планируют искать эти кожные иммунные клетки у и людей, страдающих одновременно раком кожи и витилиго. По словам исследователей, необходимо также определить, присутствуют ли эти клетки в других органах, куда распространились метастазы меланомы.