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14:41 (мск), источник: Интерфакс

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Ближе к полуночи его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — В храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, накануне Пасхи, произошло традиционное схождение благодатного огня.

В храме собрались тысячи паломников из разных стран, в том числе делегация Фонда Андрея Первозванного, которая ближе к полуночи доставит огонь к патриаршему пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя в Москве.

Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи.

После схождения огня патриарх передал святыню верующим, которые зажгли от нее связки из 33 свечей - по возрасту Христа
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В 2017 году при содействии Фонда Андрея Первозванного частицы огня впервые доставят в США по инициативе прихожан Русской зарубежной церкви, а также передадут в несколько десятков городов России, в том числе в Крым, а также в Баку, Ригу, Таллин и Лондон.

Схождение благодатного огня происходит в Великую субботу в храме Гроба Господня в ходе специального богослужения. Одним из первых это событие описал русский монах Даниил, совершивший паломничество на Святую Землю в начале XII века.

Огонь сходит в возведенной в 1810 году часовне (кувуклии) над местом погребения Христа. Незадолго до Пасхи, которую в этом году христиане всего мира отмечают 16 апреля, была завершена первая за 200 лет реставрация Гроба Господня.

Комментарии
4
Падший Ангел
Мне доверили, вот!
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Оксана Поддубная
А протоиерей -расстрига Чаплин утверждает, что его от зажигалки получают. Интересно, кто его теперь вместо святого Якунина привезет?
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НАТАША НАУМЕНКО
Слава Богу!!!
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