Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Ближе к полуночи его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя в Москве.
Ближе к полуночи его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя в Москве.
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — В храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, накануне Пасхи, произошло традиционное схождение благодатного огня.
В храме собрались тысячи паломников из разных стран, в том числе делегация Фонда Андрея Первозванного, которая ближе к полуночи доставит огонь к патриаршему пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя в Москве.
Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи.
В 2017 году при содействии Фонда Андрея Первозванного частицы огня впервые доставят в США по инициативе прихожан Русской зарубежной церкви, а также передадут в несколько десятков городов России, в том числе в Крым, а также в Баку, Ригу, Таллин и Лондон.
Схождение благодатного огня происходит в Великую субботу в храме Гроба Господня в ходе специального богослужения. Одним из первых это событие описал русский монах Даниил, совершивший паломничество на Святую Землю в начале XII века.
Огонь сходит в возведенной в 1810 году часовне (кувуклии) над местом погребения Христа. Незадолго до Пасхи, которую в этом году христиане всего мира отмечают 16 апреля, была завершена первая за 200 лет реставрация Гроба Господня.