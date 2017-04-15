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14:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

В трех парках Казани прошли субботники

Активное участие в благоустройстве городских площадок принимали депутаты Государственного Совета РТ.

В трех парках Кировского и Московского районов Казани прошли традиционные субботники в рамках двухмесячника по уборке территорий. На очистку от мусора парков им. Урицкого, Петрова и «Сосновая роща» вышли сотни жителей города, сообщает отдел по взаимодействию со СМИ администрации районов.

Работники Казанского порохового завода приводили в порядок парк им. Петрова, сотрудники ПАО «Казаньоргсинтез» убирались в парке «Сосновая роща», а рабочие Казанского моторостроительного производственного объединения и ПО «Зарница» были ответственны за уборку в парке им. Урицкого. К ним также присоединились учащиеся близлежащих школ, студенты Казанского технологического техникума КНИТУ, Академии социального образования, социально-реабилитационного центра «Роза ветров», татаро-турецкого лицея и гимназии № 50.

Активное участие в благоустройстве городских площадок принимали депутаты Государственного Совета РТ Артур Абдульзянов, Халил Гиниятов, Фарид Минигулов и депутат Казанской городской Думы Делюс Сиразетдинов.

Традиционно самые активные участники субботника были награждены ценными призами.

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