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15:25 (мск), источник: Sputnik.by

Сильный ветер: синоптики объявили на Пасху оранжевый уровень опасности

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Синоптики объявили на воскресенье 16 апреля оранжевый уровень опасности из-за сильного порывистого ветер.

Источник: Sputnik.by

«В воскресенье ночью в юго-западных районах, а днем на большей части территории республики ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−18 метров в секунду», — рассказали в гидрометцентре.

Ожидается, что сильный ветер будет утром и днем, по северу страну в воскресенье синоптики прогнозируют мокрый снег, на дорогах возможна гололедица.

В Минске в воскресенье днем также ожидаются осадки, максимальная температура воздуха днем составит +5..+7°С.

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