Сильный ветер: синоптики объявили на Пасху оранжевый уровень опасности
МИНСК, 15 апр — Sputnik. Синоптики объявили на воскресенье 16 апреля оранжевый уровень опасности
МИНСК, 15 апр — Sputnik. Синоптики объявили на воскресенье 16 апреля оранжевый уровень опасности
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Ожидается, что сильный ветер будет утром и днем, по северу страну в воскресенье синоптики прогнозируют мокрый снег, на дорогах возможна гололедица.
В Минске в воскресенье днем также ожидаются осадки, максимальная температура воздуха днем составит +5..+7°С.