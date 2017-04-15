Дзержинский район Волгограда будет переведен на круговое движение

Ежегодно на ремонт дорог Волгограда из бюджета страны будет выделяться по 1 миллиарду рублей, сообщает ВДТВ со ссылкой на информацию, озвученную заместителем председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Сергеем Верещагиным.

В преддверии ЧМ-2018 на ремонт дорог города поступило более 2,4 миллиарда рублей. По словам Сергея Верещагина, в период с 2017 по 2025 год будет отремонтировано 343 километра дорог областных агломераций. Будут отремонтированы и дороги города Волжского. На них будет выделено 148 миллионов рублей.

В список дорог, которые будут отремонтированы в городе-герое, вошли Вторая Продольная, улицы Ополченская, Еременко, Героев Тулы, Елецкая и Неждановой.

Верещагин отметил, что к концу года будет упразднен левый поворот на проспекте Жукова в сторону улицы Землячки и при повороте на улицу Качинцев. Замена на круговое движение позволит сократить количество аварий и заторов на дорогах Волгограда.