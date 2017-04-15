Казахстанка выиграла конкурс красоты в Таиланде

Помимо короны победительницы, Анна получила 20 тысяч бат (более 180 тысяч тенге).

Финал конкурса прошел 13 апреля в парке Бенжасири в Бангкоке. Всего в нем приняли участие 17 девушек из России, Украины, Польши, Эстонии, Франции, Болгарии и Казахстана.

Сообщается, что Крафт приехала в Таиланд в качестве туристки и там ее убедили подать заявку на участие в конкурсе.

О своем успехе Анна рассказала в своем аккаунте в Instagram. Девушка признается, что победа в конкурсе оказалась для нее полной неожиданностью.

Судя по ее страничкам в соцсетях, девушка не одинока. Однако имя своего спутника жизни Анна не указывает.