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15:22 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии на реке поселилась стая лебедей

Возле города Давлеканово, на реке Деме поселились сразу 44 белоснежных лебедя. Об этом сообщил канал БСТ. Такого количества птиц, говорят местные, здесь ещё не видели.

Это событие стало настоящим праздником для местных жителей, неизбалованных яркими зрелищами. Полюбоваться на прекрасных птиц, а также покормить и пофотографировать их на реку теперь постоянно приходят горожане и жители ближайших поселков.

По данным орнитологов, в нашей республике живут два вида лебедей: шипун и кликун, получившие свои названия в соответствии с издаваемыми звуками.

Птицы возвращаются с зимовки как раз в начале апреля и селятся на водоемах. Если их не тревожить, то стая может задержаться на одном месте до самой осени.

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