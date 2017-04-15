В Башкирии на реке поселилась стая лебедей

Это событие стало настоящим праздником для местных жителей, неизбалованных яркими зрелищами. Полюбоваться на прекрасных птиц, а также покормить и пофотографировать их на реку теперь постоянно приходят горожане и жители ближайших поселков.

По данным орнитологов, в нашей республике живут два вида лебедей: шипун и кликун, получившие свои названия в соответствии с издаваемыми звуками.

Птицы возвращаются с зимовки как раз в начале апреля и селятся на водоемах. Если их не тревожить, то стая может задержаться на одном месте до самой осени.