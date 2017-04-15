Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото)
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Американский эксперт рассказал, чем опасна ПВО России
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
14События недели в фотографиях
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
18:06 (мск), источник: "Российская газета"

В Воронеже сова стала пассажиром автобуса

Ее опекун рассказала, что этому самцу совы — восемь лет, и зовут его Флоки.

Пассажиры воронежской маршрутки выложили в социальные сети массу фотографий с совой, усевшейся на спинке сиденья в «ПАЗике». Как оказалось, птица ехала в университет с зоозащитницей, руководителем воронежского Центра помощи диким животным Анитой Придоткайте.

По словам очевидцев, сова чувствовала себя совершенно спокойно, разглядывала окружающих и лишь иногда расправляла крылья. Ее опекун рассказала, что этому самцу совы — восемь лет, и зовут его Флоки. Птицу она решила взять с собой на лекцию о весеннем гнездовании.

Флоки, пожалуй, единственный ее питомец, который не боится поездок в маршрутке и не запаникует, видя множество людей. Пассажиры, в свою очередь, в комментариях признались, что сова своим невозмутимым видом подняла всем настроение в дождливое утро.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В НАТО испугались российского убийцы авианосцев - ракеты "Циркон"
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Лавров усомнился в адекватности Турчинова
В Петербурге суд арестовал девятого вербовщика террористов
Источник: число жертв теракта в Алеппо возросло до 70 человек
В РПЦ одобрили введение особого меню для верующих школьников
СМИ узнали о «норвежском варианте» выхода Великобритании из ЕС
Опрос показал отношение россиян к отказу показывать Евровидение
Спорт
ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России Московский ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь