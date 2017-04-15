В Воронеже сова стала пассажиром автобуса

Пассажиры воронежской маршрутки выложили в социальные сети массу фотографий с совой, усевшейся на спинке сиденья в «ПАЗике». Как оказалось, птица ехала в университет с зоозащитницей, руководителем воронежского Центра помощи диким животным Анитой Придоткайте.

По словам очевидцев, сова чувствовала себя совершенно спокойно, разглядывала окружающих и лишь иногда расправляла крылья. Ее опекун рассказала, что этому самцу совы — восемь лет, и зовут его Флоки. Птицу она решила взять с собой на лекцию о весеннем гнездовании.

Флоки, пожалуй, единственный ее питомец, который не боится поездок в маршрутке и не запаникует, видя множество людей. Пассажиры, в свою очередь, в комментариях признались, что сова своим невозмутимым видом подняла всем настроение в дождливое утро.