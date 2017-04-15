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16:19 (мск), источник: Интерфакс

Михаил Ходорковский ушел с поста главы «Открытой России»

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский покинул пост председателя организации «Открытая Россия».

Источник: РИА "Новости"

«Я обещал покинуть свой пост в движении и делаю это. Мои следующие задачи связаны с развитием каналов коммуникации с российским и мировым сообществом», — сказал он, выступая с вступительным словом на конференции, которая проходит в Таллине 15—16 апреля.

Ходлорковский также обратился к участникам конференции с предложением поддержать кандидатуры Алексея Навального на выборах президента РФ в 2018 году и Дмитрия Гудкова на предстоящих выборах мэра Москвы.

В пресс-службе «Открытой России» «Интерфаксу» сообщили, что выборы нового председателя и Совета движения состоятся в ходе конференции в субботу. Также 15 апреля участники конференции организации проголосуют за или против поддержки кандидатур Навального и Гудкова.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Ясно. Здесь "открыл" Россию, другую теперь будет открывать.
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