Михаил Ходорковский ушел с поста главы «Открытой России»

«Я обещал покинуть свой пост в движении и делаю это. Мои следующие задачи связаны с развитием каналов коммуникации с российским и мировым сообществом», — сказал он, выступая с вступительным словом на конференции, которая проходит в Таллине 15—16 апреля .

Ходлорковский также обратился к участникам конференции с предложением поддержать кандидатуры Алексея Навального на выборах президента РФ в 2018 году и Дмитрия Гудкова на предстоящих выборах мэра Москвы.