По двум улицам Краснодара движение транспорта будут ограничено с 24 апреля по 8 мая

В Краснодаре по ул. Магистральной и ул. Онежской временно ограничат движение транспорта. Ограничение будет действовать с 24 апреля по 8 мая 2017 года на пересечении ул. Магистральной и ул. Онежской в ночное время, с 22:00 до 05:30 часов. Это связано с ремонтными работами, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

— Движение транспорта закроют в связи с запланированными ремонтными работами, которые проведёт МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление». На перекрёстке капитально отремонтируют переезд через трамвайные пути, — прокомментировали в городском департаменте транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды.

Предприятию рекомендовано обеспечить проведение работ в соответствии с требованиями нормативных документов и утвержденным графиком работ.

Разработана временная схема расстановки дорожных знаков, в соответствии с которой сотрудники Управления МВД РФ по городу Краснодару будут осуществлять контроль за соблюдением водителями схемы объезда этого перекрёстка дорог с ограниченным в ночное время движением.