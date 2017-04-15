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16:23 (мск), источник: РИА Новости

Московский парад трамваев собрал 200 тысяч гостей

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Парад трамваев завершился в Москве в субботу, посмотреть на исторический и новый транспорт столицы пришли порядка 200 тысяч жителей и гостей города, сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Источник: РИА Новости

Москва в субботу отпраздновала день рождения трамвая. В этом году парад был приурочен к 118-летию запуска трамвайного движения в столице.

Порядка 200 тысяч человек посетили сегодня парад трамваев, приуроченный к 118-летию этого вида транспорта. Выставка раритетных вагонов, прошедшая на Чистопрудном бульваре, вновь собрала огромное количество положительных откликов у горожан
Евгений Михайлов
Генеральный директор ГУП «Мосгортранс»

Он поблагодарил москвичей и гостей города за внимание и интерес ретроколлекции московского транспорта и выразил признательность городским службам и местным органам власти за содействие в проведении мероприятия.

Для посетителей парада была разработана масштабная развлекательная программа. На установленной сцене выступали музыканты, рядом с ретровагонами работали артисты в исторических костюмах. Праздничное настроение у юных горожан создавали аниматоры и специалисты по аквагриму. Взрослые гости выставки смогли принять участие в увлекательных конкурсах и получить тематические сувениры.

На экспозиции были представлены конка XIX века, звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» вагон «КМ», а также новички парада — низкопольный трамвай «Витязь-М» и рельсоочистительный вагон «РОСТ». Все желающие могли осмотреть, сфотографировать и посетить экспонаты.

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