МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение
Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.
Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.
Спасатели вновь предупредили жителей Башкирии о надвигающемся сильном ветре. В воскресенье, 16 апреля, регион ждет ураган.
— Ветер западный 9−14 м/с, порывы до 18−23 м/с, — уточнили в
Автомобилистов сотрудники ведомства попросили без лишней надобности не выезжать на загородные трассы — возможен, гололед. Вдобавок утром образуется туман, который ухудшит видимость до 500 метров.