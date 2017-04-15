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20:46 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение

Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.

Спасатели вновь предупредили жителей Башкирии о надвигающемся сильном ветре. В воскресенье, 16 апреля, регион ждет ураган.

— Ветер западный 9−14 м/с, порывы до 18−23 м/с, — уточнили в пресс-службе республиканского МЧС.

Автомобилистов сотрудники ведомства попросили без лишней надобности не выезжать на загородные трассы — возможен, гололед. Вдобавок утром образуется туман, который ухудшит видимость до 500 метров.

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