В Башкирии введут ограничения для рыбаков

Как сообщили в минэкологии РБ, с 1 мая рыбаки будут иметь право можно рыбачить только с берега одной поплавочной или донной удочкой, оснащенной не более двух крючков. Использовать спиннинг и запрещается.



В Минэкологии пояснили, что такие ограничения вводятся ежегодно в период нереста для пополнения рыбных запасов водоемов.



За соблюдением ограничений будут следить инспекторы Средневолжского территориального управления Росрыболовства совместно с Минэкологии РБ. Рейды будут проводиться повсеместно.

Уже сейчас они предлагают неравнодушным согражданам сообщать о фактах браконьерства по телефону: (347) 246−07−08.