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17:13 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии введут ограничения для рыбаков

С 15 апреля до 15 июня в Башкирии будут действовать ограничения на промышленное рыболовство. И всего через полмесяца, с 1 мая, ограничения коснутся также любительского и спортивного рыболовства, они продлятся до 10 июня.

Как сообщили в минэкологии РБ, с 1 мая рыбаки будут иметь право можно рыбачить только с берега одной поплавочной или донной удочкой, оснащенной не более двух крючков. Использовать спиннинг и запрещается.

В Минэкологии пояснили, что такие ограничения вводятся ежегодно в период нереста для пополнения рыбных запасов водоемов.

За соблюдением ограничений будут следить инспекторы Средневолжского территориального управления Росрыболовства совместно с Минэкологии РБ. Рейды будут проводиться повсеместно.

Уже сейчас они предлагают неравнодушным согражданам сообщать о фактах браконьерства по телефону: (347) 246−07−08.

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