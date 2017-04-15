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17:04 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе после ремонта открыли дорогу в объезд оползня через Поворотное

Объезд аварийного участка трассы Севастополь — Бахчисарай — Симферополь через село Поворотное открыт после ремонта и расширения дорожного полотна. Ограничения на движение транспорта сняты. Об этом сообщил директор ГБУ ««Севавтодор» Виталий Узлов.

«По поручению главы города Дмитрия Овсянникова в сжатые сроки были произведены все необходимые ремонтные работы: уложен выравнивающий и верхний слой дорожного полотна, расширена проезжая часть. На некоторых участках ширина дороги была не более 5 метров, в ходе ремонта ее удалось увеличить до 7 метров, и за счет этого сделать две полноценные полосы для движения транспорта», — цитирует Узлова пресс-служба Правительства Севастополя.

По словам директора предприятия, на дороге общей протяженностью 2 км установлены все необходимые дорожные знаки, организован пешеходный переход. «Сейчас прорабатывается вопрос об установке искусственных неровностей», — добавил он.

Как сообщалось ранее, в первой декаде марта на 54−55 км трассы Севастополь-Симферополь сошел оползень. Правительство Севастополя признало произошедшее чрезвычайной ситуаций природного характера. На ремонт местные власти выделили 70 млн рублей. Движение транспорта было организовано вокруг села Поворотного и через село Фруктовое и Северную сторону города.

Несколько дней назад объезд разрушенного участка через Поворотное перекрыли из-за ремонтных работ. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поручил положить новый асфальт на этой дороге и расширить ее до трех полос, чтобы увеличить пропускную способность.

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