РПЦ поддержала идею особого меню для верующих школьников

Вопрос о введении такого меню поступил на рассмотрение в Мосгордуму. По мнению митрополита, пост не вредит работоспособности учащихся.

«В том, что сейчас может появиться возможность у тех школьников, которые этого хотят, питаться в соответствии с требованиями своей религиозной традиции, я не вижу ничего плохого, — заявил митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

По словам митрополита, нагрузки у взрослых не меньше, чем у школьников.