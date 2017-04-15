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17:19 (мск), источник: Lenta.Ru

РПЦ поддержала идею особого меню для верующих школьников

Глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ поддерживает идею введения особого меню для верующих российских школьников разных религий, сообщает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Вопрос о введении такого меню поступил на рассмотрение в Мосгордуму. По мнению митрополита, пост не вредит работоспособности учащихся.

«В том, что сейчас может появиться возможность у тех школьников, которые этого хотят, питаться в соответствии с требованиями своей религиозной традиции, я не вижу ничего плохого, — заявил митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

По словам митрополита, нагрузки у взрослых не меньше, чем у школьников.

При этом мы соблюдаем посты и не чувствуем, что это отрицательно сказывается на нашей работоспособности, наших умственных способностях
Митрополит Иларион
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Школьники из верующих семей, по мнению иерарха, смогут сами или с помощью родителей решить, поститься им или нет в случае ввода в школах религиозного меню.

«Заставлять никто никого не будет», — заверил митрополит Иларион и добавил, что «возможность для ребенка выбрать еду в соответствии со своей религиозной традицией можно только приветствовать».

В 2017 году в начале Великого поста комбинаты питания Управделами президента России ввели в меню блюда без молока и мяса для госслужащих, следующих православным традициям.

Комментарии
6
СЕРГЕЙ АНТОШКИН
неее...на здоровье вашем не сказывается ваше постное меню но на умственных способностях несомненно ....
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Сергей Саморуков
Что за бред??? Пост не распространяется на детей и воинов . Пусть церковь все налоги , как все платит , и как Христос об этом сказал . Мозги жиром заплыли ..видимо от благочестия.
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Понятно
Не надо детям забивать с детства голову, чем попало, уже тысячи лет верим в придуманную сказку, доказанности и достоверности которой нет. Если я сейчас скажу, что моя бабка воскресла, меня посчитают не нормальным, но тем не менее, верят не известно кому, которого уже нет тысячи лет
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